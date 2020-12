Cos’è GOAT? Che significa GOAT? Chi è il vero GOAT?

Bazzicando l’internet vi sarà capitato di imbattervi in GOAT.

Con un minimo di conoscenza dell’inglese, il vostro pensiero sarà andato automaticamente alla capra – giacché goat significa quello, letteralmente.

Ci ha giocato su anche MTV, in occasione degli ultimi Movie & TV Awards

Cosa significa GOAT, quindi? C’è qualche riferimento al mondo degli ovini?

No, GOAT – che si legge sempre maiuscolo – è un acronimo inglese e significa Greatest Of All Time – il più grande di tutti i tempi.

MTV ci ha giocato su perché, in occasione degli ultimi premi dedicati a produzioni televisive e cinematografiche, sono stati premiati per l’appunto i GOAT: con poca produzione a causa della pandemia, sarebbe stato difficile premiare nuove produzioni.

E così sono stati premiati i più grandi di tutti i tempi, categoria per categoria:

eroi al femminile, eroi anziani, regine del terrore (perdonateci per le traduzioni un po’ a caso delle categorie premiate.

Chi è il vero GOAT?

GOAT è un termine che ha assunto una connotazione mainstream solo ultimamente.

Ed è difficile stabilire chi sia il vero GOAT, settore per settore.

Pensiamo al calcio, per fare un esempio banale: difficile stabilire se GOAT è stato Maradona o lo è stato Pelè.

O, portandoci ai tempi postmoderni, se lo sia Cristiano Ronaldo o lo sia Leo Messi.

Alla stessa maniera, trasportandoci per esempio alla musica, chi può essere il GOAT?

Jim Morrison, di cui oggi si celebra il 77esimo dalla nascita, o Jimi Hendrix?

O magari Elvis Preseley, morto giovane ma non nel club 27?

GOAT è un termine celebrativo simpatico, spesso usato dai rapper per fare autocelebrazione, ma è davvero difficile chi lo sia davvero.