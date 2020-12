Grande Fratello Vip, confronto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, Giacomo Urtis innamorato di Tommaso?

Ieri sera, durante la puntata del “Grande Fratello Vip”, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono stati protagonisti di un intenso confronto. Intanto, sembra che Giacomo Urtis si sia innamorato di Tommaso…

Lo scorso sabato, in seguito all’uscita volontaria di Francesco Oppini dalla Casa, Tommaso Zorzi, durante un confronto con Cristiano Malgioglio, ha ammesso di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti, con il quale ha stretto un legame molto speciale. Ieri sera, durante la puntata serale del “Grande Fratello Vip”, Tommaso e Francesco sono stati protagonisti di un intenso faccia a faccia in Cucurio, durante il quale Oppini, con molto tatto, ha fatto presente a Tommaso di vederlo come un amico:

“Ti faccio i miei complimenti. Sabato hai mantenuto la prima promessa che ti ho chiesto. Ti sei divertito anche più del solito Sei stato fortissimo. Ti ho detto una cosa prima di uscire, cioè di non aver paura perché ti aspetto a prescindere. Un amico, in questo caso, sta ancora più vicino a te. Non c’è niente di strano, nessun discorso a cui devi pensare in maniera paranoica. Io sono un tuo amico a prescindere da tutto. L’amicizia è un sentimento d’amore. I sentimenti vanno rispettati. Tu sei una persona che mi ha dato tantissimo. Ti appoggerò sempre, lo sai, te lo ribadisco qui.Non pensare a cose strane, a come l’avrà preso chi. Non hai nulla di cui preoccuparti. Ci lega un sentimento vero. Le persone al nostro fianco capiscono quello che c’è. Aspetterò il giorno che tu uscirai per andare a cena assieme anche più persone, che ti vogliono conoscere. In tanti sono entusiasti di te. Sei una persona sensibile che ha segnato tanto il mio percorso qui dentro. Non voglio minimamente che ti faccia delle remore perché abbia capito qualcosa dopo. Non è nulla di strano. Io sono un tuo amico. Io ci sarò a prescindere. Se tu mi chiederai di fare un passo indietro, lo farò. Sarò lì ad aspettare che tu mi richiamerai per dirmi: “Fra ci sono”. Tu, per me, sei una persona importante, sei quello che deve tenere duro qui dentro. E’ un gioco che devi far tuo. Te lo meriti. Hai persone che ti vogliono bene, sai a chi mi riferisco. Tira dritto, non mollare un attimo. Sono ancora qua. Io sono con te sempre. Sei una persona meravigliosa. Hai 25 anni, sei giovanissimo. Hai un mondo davanti. Devi solo avere il coraggio di aprirti di più alle persone”.

Urtis innamorato di Zorzi? La reazione dell’influencer: “Lo conosco da anni e non è mai successo niente”

Ma se Tommaso si strugge d’amore per Francesco, qualcuno sembra pronto a consolarlo. Si tratta di Giacomo Urtis. Selvaggia Roma ha confidato a Tommaso che il chirurgo plastico le ha detto di essersi preso una cotta per lui. Tale rivelazione ha lasciato di sasso Tommaso, amico di Giacomo da anni:

“Mi viene da ridere dai. Io lo conosco da anni e non è mai successo nulla. Poi lui è sempre stato insieme a dei tori, grossi giocatori di rugby. Sono sotto choc, lui è un amico, non ho mai fatto pensieri di quel tipo. Dai, lui mi ha sempre portato a conoscere dei tacchini con i bicipiti enormi, ma hai visto me?”.

Maria Rita Gagliardi