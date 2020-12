Esplode una casa, boato udito a chilometri: almeno due vittime, morto anche un cane

Un’abitazione è esplosa per ragioni ancora da chiarire nella cittadina americana di Omaha, provocando il decesso di due persone e di un cane. Un altro residente è rimasto ferito

Un boato impressionante avvertito anche a diversi quartieri di distanza. È la conseguenza di una violenza espolosione avvenuta nelle scorse ore nella cittadina di Omaha, località sul fiume Missouri, nello stato del Nebraska vicino al confine con l’Iowa e tale da sventrare una intera abitazione. Come confermato dai vigili del fuoco e riferito da Wowt, due persone sono rimaste uccise nell’esplosione di una villetta, completamente rasa al suolo e distrutta dalle fiamme.

Leggi anche: Devastante esplosione causa almeno 9 morti: Kim Jong-un non fornirà aiuti economici

“La casa è stata rasa al suolo nell’esplosione”

Scott Fitzpatrick, capo dei vigili del fuoco di Omaha, aveva inizialmente parlato di un decesso e di due persone rimaste gravemente ferite ma nelle ore successive una seconda persona è purtroppo venuta a mancare. L’esplosione è avvenuta intorno alle 8:15 di mercoledì ora locale e l’allarme è stato lanciato alle 8:23 con il quartiere evacuato in via precauzionale mentre i pompieri intervenivano per cercare di circoscrivere le fiamme.

“La casa in cui siamo stati chiamati per l’esplosione è andata completamente perduta poichè è stata rasa al suolo nell’esplosione”, si legge in un comunicato rilasciato dai vigili del fuoco. Anche un cane ha riportato ferite e gli è stato dato ossigeno per le difficoltà respiratorie riscontrate; nei minuti successivi un altro cane sarebbe stato invece trovato morto nella zona dell’esplosione che ha gravemente danneggiato anche le due villette vicine alla casa andata distrutta.