Nicola Carraro propone i sostituti di Mara Venier alla conduzione di Domenica In

Attraverso il suo profilo Instagram, Nicola Carraro fa i nomi dei possibili sostituti di Mara Venier alla conduzione di “Domenica In”.

Qualche mese fa, attraverso un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Oggi”, Mara Venier ha annunciato l’intenzione di lasciare la conduzione di “Domenica In”, volendosi dedicare completamente al marito Nicola Carraro ed ai nipoti. A tal proposito, la conduttrice ha dichiarato:

“Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua”.

Nicola Carraro: “Ho già in mente alcuni nomi di conduttori che potrebbero sostituire Mara a “Domenica In”

Ma chi prenderà il posto di Mara al timone del salotto domenicale di Raiuno? Nicola Carraro, attraverso il suo profilo Instagram, ha chiesto ai suoi followers di esprimere una preferenza in merito al nuovo conduttore o conduttrice del programma ed egli stesso ha fatto alcuni nomi di conduttori che, secondo lui, sarebbero adatti a prendere le redini della trasmissione:

“Molte signore della televisione si sono già candidate a prendere il suo posto, seppur con distinguo importanti, dicendo “finché c’è Mara non se ne parla”, ma c’hanno provato. Io ho tre nomi: Antonella Clerici, anche se non credo che abbandonerà Milano per arrivare a Roma. Un’altra è Eleonora Daniele, ha fatto molta gavetta ed è veneta pure lei. L’altra è Caterina Balivo, mi piace molto, anche se è un po’ scomparsa dagli schermi2.

Per quanto riguarda un possibile conduttore maschile, Nicola ha fatto i nomi di Pierluigi Diaco ed Alberto Matano, attuale conduttore de “La vita in diretta”. Chi condurrà la prossima edizione di “Domenica In”? Lo scopriremo il prossimo settembre…

Maria Rita Gagliardi