Ecco le Faq sugli spostamenti nel periodo di Natale diffuse dalla presidenza del Consiglio

La presidenza del Consiglio ha diffuso le Faq sugli spostamenti nel periodo natalizio compreso fra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

Sarà possibile passare le feste insieme al proprio partner, nel caso esso abiti fuori regione? Sì, ma solo nel caso in cui si ritorni nella “casa di coppia”.

La presidenza del Consiglio, infatti, ha chiarito come “le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi”.

Le Faq sugli spostamenti nel periodo natalizio diffuse dalla presidenza del Consiglio

Il discorso cambia per chi dovrà ricongiungersi con il proprio partner nella seconda casa.

Alla Faq ‘Posso raggiungere dal 21 dicembre il mio coniuge che è nella seconda casa dal 18 dicembre? E i nostri figli potranno raggiungerci a Natale?’, ecco la risposta della presidenza del Consiglio: “No. Dal 21 dicembre sarà in vigore il divieto di raggiungere le seconde case in un’altra regione e durerà fino al 6 gennaio 2021. Il divieto vale per le seconde case che si trovano in un altro comune, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Se si intende trascorrere insieme le feste sarà necessario trovarsi nello stesso luogo entro il 20 dicembre. E la seconda casa non dovrà essere in una regione in zona rossa. Vietato anche il ritorno alla seconda casa se tra il 21 dicembre e il 6 gennaio si è sul posto di lavoro”.

Si potranno, comunque, andare a trovare i genitori anziani o i parenti soli che necessitano di assistenza. Ci si potrà andare da soli quasi in tutti i casi, portando con sé al massimo i minori.