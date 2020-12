Ilary Blasi al vetriolo su Barbara D’Urso: ecco cosa ha detto

Attraverso il suo profilo Instagram, Ilary Blasi ha lanciato alcune stoccatine a Barbara D’Urso…

In attesa di tornare in tv, stavolta al timone de “L’Isola dei Famosi” su Canale 5 subito dopo la fine del “Grande Fratello Vip” (pandemia permettendo), Ilary Blasi in queste settimane sul suo profilo Instagram si sta divertendo con il format da lei ideato “Fashion or Trashion”, dei brevi video attraverso i quali, in compagnia di alcuni opinionisti, commenta i look dei Vip. Protagonista della puntata di oggi di “Fashion or Trashion” è stata la collega Barbara D’Urso.

Ilary Blasi fa delle battutine ironiche su Barbara D’Urso

Prima di mostrare il consueto video dedicato al Vip preso in esame in puntata, Ilary ha fatto delle battutine su Barbara che suonano piuttosto velenosette. Parlando della conduttrice di “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” e “Live Non è La D’Urso”, la moglie di Francesco Totti, infatti, ha detto:

“Da lei non possiamo salvarci perché invade tutti i giorni le nostre case con le sue trasmissioni Ragazzi vi voglio senza filtri perché ne abbiamo già tanti in queste foto!”.

I riferimenti alla onnipresenza televisiva di Barbara e alle sue famose luci sparate in viso in tv per apparire più giovane sembrano piuttosto chiari. Come avrà reagito la Barbarella nazionale alla visione del video? Con la proverbiale ironia che la caratterizza, o dobbiamo aspettarci una vera e propria “guerra fredda tra colleghe?

