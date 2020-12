Tommaso Zorzi su Chiara Ferragni e Giulia De Lellis: “Sono geniali”

Intervistato per “Seconda Vita”, programma condotto da Gabriele Parpiglia su Real Time, Tommaso Zorzi, prima di entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip”, ha detto la sua su Chiara Ferragni e Giulia De Lellis.

Da qualche mese, Tommaso Zorzi è protagonista indiscusso del “Grande Fratello Vip”. Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, l’influencer ha rilasciato una lunga intervista a Gabriele Parpiglia per “Seconda Vita”, programma che va in onda su Real Time ogni mercoledì.

Durante la chiacchierata con il giornalista, Tommaso si è raccontato a cuore aperto, dicendo, tra l’altro, la sua sulle colleghe Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. Sul conto di Chiara, Tommaso ha speso parole di elogio, avendo inventato un mestiere che tutt’ora anche lui svolge sui social:

“Chiara Ferragni è un genio, penso sia la persona che ha creato più posti di lavoro in Italia. Perché se l’è inventato la Ferragni questo lavoro qui, cioè io faccio quello che faccio perché prima lo faceva la Ferragni. E chi non lavora sul web e la critica è perché non la capisce o che non la vuole capire”.

Anche su Giulia De Lellis, con la quale i rapporti non sempre sono stati idilliaci, ha speso belle parole:

“Giulia De Lellis è un altro genio. E’ proprio il nostro ‘American Dream’ perché rappresenta la ragazzina media e lei questo lo sa. Perché Giulia è una che sa di essere ignorante, sa di non sapere e già sapere di non sapere è sapere qualcosa. Non pretende di essere qualcosa che non è, lei parla sui social esattamente come parla a me. Io che non mi trucco, la De Lellis me la ascolto dalla prima all’ultima storia. Ed è quello che devi fare sui social, c’è talmente tanta gente che quello che tu devi arrivare a fare sui social è che quando arrivano le tue stories la gente non le salta”.

Tommaso Zorzi: “Ecco perchè ho deciso di partecipare al “Grande Fratello Vip”

Durante l’intervista, Tommaso ha spiegato i motivi che lo hanno portato a decidere di partecipare al “Grande Fratello Vip”:

“Il Grande Fratello ho deciso di farlo perché A) ti metti in gioco, B) ho una self confidence abbastanza alta in questo momento da poter dire ‘posso reggere il confronto con il Grande Fratello e uscirne illeso”.

Sarà lui a vincere il reality show condotto da Alfonso Signorini?

Maria Rita Gagliardi