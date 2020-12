Alessandro Cattelan lascia X Factor: “Ho bisogno di cambiare”

Ieri sera, durante la finale del talent show targato Sky, Alessandro Cattelan ha annunciato: “Lascio X Factor”.

Ieri sera è andata in onda, in diretta su SkyUno e Tv8, la finale di “X Factor 2020” che ha visto la vittoria di Casadilego. A pochi minuti dalla proclamazione della vincitrice del talent show targato Sky, Alessandro Cattelan, a sorpresa e visibilmente commosso, ha annunciato che quella di quest’anno è stata per lui, dopo ben 10 anni, l’ultima conduzione del programma. A tal proposito, il presentatore e speaker di Radio Deeejay ha dichiarato:

“Eccoci, siamo arrivati ai saluti finali. Per me questo è un saluto diverso, decisivo. Ho bisogno di cambiare, soprattutto dopo quest’anno. Cambio pagina e abbandono la conduzione di X Factor. Grazie per esserci stati in questi anni”.

Alessandro Cattalen: “Abbandono il programma nel momento giusto”

Alessandro ha specificato di aver deciso di abbandonare il programma per dedicarsi a nuovi progetti:

“Abbandono il programma nel momento giusto, faccio fatica a leggere anche il gobbo. La mia famiglia non ne sarà felice ma devo abbandonare. Anche quel periodo lontano da questo palco mi ha fatto riflettere. Ho fatto la scelta giusta. Da qui in poi, continuate a divertirvi. Ci si vede!”.

Verso quali lidi approderà Alessandro Cattelan? Alcuni bene informati sostengono che sia pronto a fare il salto di qualità e passare in Rai…

Maria Rita Gagliardi