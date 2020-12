Chi è Casadilego, vincitrice di X Factor 2020: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Casadilego, vincitrice di “X Factor 2020”.

Ieri sera, in diretta su SkyUno e Tv8, è andata in onda la finale di “X Factor 2020” che ha visto la vittoria di Casadilego, cantante della squadra di Hell Raton. Chi è questa giovanissima cantante dai capelli azzurri? Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Casadilego

Casadilego, vero nome Elisa Coclite, è nata a Montorio al Vomano (Teramo), nel 2003. Elisa è figlia d’arte. Suo padre, infatti, è Massimiliano Coclite, celebre jazzista apprezzato in tutto il mondo nonché insegnante di Jazz al conservatorio Casella di L’aquila. Anche la madre lavora nel mondo della musica ed è una apprezzata cantante. Grazie ai genitori, sin dall’infanzia sviluppa una grande passione per la musica. nizia subito a studiare pianoforte e a nove anni la chitarra, ma suona anche la chitarra e il violoncello che studia all’età di otto anni fino a quindici anni. Muove i suoi primi passi nel canto nel coro delle voci bianche del proprio paese.

Nel 2020, si presenta alle auditions di “X Factor 2020” con il nome d’arte Casadilego. In una intervista, ha spiegato di avere scelto tale nome per rendere omaggio ad Ed Sheeran, suo artista preferito:

“Casadilego per me è tante cose. È innanzitutto un omaggio al mio cantante del cuore, che è Ed Sheeran, nonché colui che mi ha immesso in questo mondo della musica moderna pop. L’iniziatore ecco. La guida. Oltre questo, però, Casadilego è reminder. Mi ricorda tutti i giorni che il futuro, come il presente, sono impermanenti e che la vita è come una casa di lego. I mattoncini che si mettono si devono togliere, per raccoglierne degli altri. Voglio essere come una casa di lego e sapere accogliere le cose nuove, perché ci portano in passaggi meravigliosi. Uno di questi è X Factor. Fantastica esperienza”.

Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere fidanzata con Alessio Falciani, 18enne che, come lei, è musicista. A “X Factor” ha incantato tutti, compreso Hell Raton, giudice della sua squadra, le “Under Donne” per la sua voce cristallina e le sue indubbie doti interpretative. La vittoria di “X Factor” le consentirà di registrare un album con la Sony Music. Per lei si prospetta un brillante futuro nel panorama musicale italiano?

