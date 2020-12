Chi è Sonia Lorenzini, concorrente del Grande Fratello Vip: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Sonia Lorenzini, concorrente del “Grande Fratello Vip”.

Sonia Lorenzini è una concorrente ufficiale del “Grande Fratello Vip” ed entrerà nella Casa più spiata d’Italia questa sera. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Sonia Lorenzini

Sonia Lorenzini è nata ad Asola, in provincia di Mantova, il 27 febbraio 1989. Dopo aver conseguito la maturità in un istituto tecnico, specializzandosi in Economia Aziendale indirizzo Corrispondenze Estere, si trasferisce con il suo ex fidanzato a Brescia. Quando la loro relazione volge al termine, si trasferisce dai genitori ad Acquanegra sul Chiese. In quel periodo, scopre di avere un tumore alla tiroide che affronta con coraggio, nonostante i repentini cambiamenti subiti dal suo corpo. Per mantenersi, svolge diversi lavori: receptionist in albergo, intermediaria assicurativa, barista e impiegata, oltre alla modella e alla fotomodella.

Nel 2016, partecipa a “Uomini e Donne” come corteggiatrice di Claudio D’Angelo. A causa di alcuni comportamenti del tronista, decide di abbandonare il programma. Successivamente, viene chiamata da Maria De Filippi per ricoprire il ruolo di tronista, all’interno del programma, insieme a Luca Onestini e Manuel Vallicella. Attualmente, lavora come influencer.

Per quanto riguarda la vita privata, dopo la seconda esperienza a “Uomini e Donne”, decide di ritornare con il suo ex Emanuele Mauti, che partecipa al programma per riconquistarla. Decide, quindi, di trasferirsi a Verona con Emanuele e diventa amica di Giulia De Lellis. Con Emanuele convive per alcuni mesi, poi la storia finisce. Dopo la separazione, si riavvicina all’ex corteggiatore Federico Piccinato, con il quale vive una storia d’amore durata diversi anni, convivendo con lui per due anni. I due si sono lasciati nella primavera del 2020. Dopo la rottura con Federico, è stata paparazzata con Eros Ramazzotti, ma i due hanno specificato di essere soltanto amici. Attualmente, è single.

Maria Rita Gagliardi