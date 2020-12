‘Fratellì’ è scomparso: l’appello della fidanzata a ‘Chi l’ha visto’ – VIDEO

Non si hanno più notizie di ‘Fratellì’. La fidanzata ne ha denunciato la scomparsa. Il ragazzo è diventato (tristemente) famoso per i suoi video in diretta, in cui compie manovre in auto pericolose.

Non si hanno più notizie dell’influencer 1727 wrldstar, noto come ‘Fratellì’. La fidanzata, infatti, ha denunciato la scomparsa del ragazzo romano, chiamato Algero Corretini, a ‘Chi l’ha visto?’.

La fidanzata ha denunciato la sua scomparsa alla trasmissione il 7 dicembre scorso. Ha spiegato di non avere più sue notizie da qualche giorno: “Io pensavo che fosse stato arrestato, ma invece dalle ricerche fatte ho scoperto che non era così. Non ho fatto denuncia di scomparsa perché ho visto che ha preso due carte di credito e il documento di identità e che dal frigo mancavano anche gli anabolizzanti di cui lui fa uso”.

L’annuncio della fidanzata di ‘Fratellì’: “Pensavo che fosse stato arrestato, ma invece dalle ricerche fatte ho scoperto che non era così”

La fidanzata ha anche mostrato l’auto del ragazzo con la scacciacani modificata posta sotto il sedile. Avere una simile arma è un reato. 1727 wrldstar è diventato famoso sul web per i suoi video live, in cui compie manovre in auto pericolose e assolutamente non legali.

Molte sono le persone scettiche su questa scomparsa. Che sia una trovata pubblicitaria?

Ecco il servizio andato in onda su Rai 3 a ‘Chi l’ha visto’: