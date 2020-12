A due settimane dallo spaventoso incidente che ha vinto coinvolta la Haas di Romain Grosjean durante il Gran Premio del Bahrain, un nuovo incendio coinvolge una monoposto in un Gran Premio di Formula 1.

Stavolta è la Alfa Romeo di Kimi Raikkonen a prendere fuoco durante la seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Abu Dhabi di questo fine settimana.

Il pilota ex Ferrari correva senza alcun problema quando all’improvviso la monoposto ha preso fuoco: il finlandese si è affrettato ad accostare e ad uscire dal mezzo.

Emblematico il messaggio tramite radio riportato dai tabloid britannici: “Big fire. Get the hell out of there, quick” (“Un grande incendio. Esci da lì, veloce” – è il senso, traducendo in una maniera meno colorita).