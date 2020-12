La porta d’ingresso affacciata sul lago nasconde un segreto: il video diventa virale

In pochi lo sanno ma affacciata sul lago di Zugo c’è una vera e propria opera d’arte che nasconde una vista sorprendente sul bacino lacustre. Dietro la porta ci sono delle scale che conducono sott’acqua

Cosa ci fa una porta d’ingresso davanti ad un lago? Quella che a prima vista potrebbe sembrare una sorta di illusione ottica nasconde in realtà un “mondo sommerso”. Ci troviamo sulle sponte nord orientali del lago di Zugo in Svizzera, sulle rive del bacino d’acqua nella piazza panoramica di Rössliwiese. E quello che chi passa in questa zona si troverà di fronte è un vero e proprio osservatorio sottomarino. Ebbene si: non si tratta di una semplice porta. Alle sue spalle nasconde una scultura architettonica in acciaio che va ad immergersi nelle acque del lago. Si chiama Seesicht Skulptur, un’installazione che è possibile ‘vivere’ entrando al suo interno per ammirare i segreti del lago. Dietro quella porta è infatti presente una scala che porta i visitatori ad alcuni metri sotto il livello delle acque offrendo loro una vista sorprendente.

L’installazione sarà visitabile fino al 2025

Dopo cinque anni di progettazione la scultura è stata consegnata il 30 maggio 2015 ai cittadini di Zurg e rimarrà in quella posizione per 10 anni. Viene aperta con regolarità durante il giorno: in queste settimane un video caricato su Youtube ha reso virale la particolare opera, poco conosciuta al di fuori della Svizzera. Ed oggi in tanti sperano di poterla visitare al più presto, non appena la pandemia di Coronavirus volgerà al termine.