Chi è Giulia Belmonte, compagna di Stash dei The Kolors: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Giulia Belmonte, compagna di Stash dei The Kolors.

Questo pomeriggio, Stash dei The Kolors sarà ospite a “Verissimo” (la puntata è stata registrata ieri ed andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5). Il cantante sarà accompagnato dalla compagna Giulia Belmonte, per parlare della nascita della loro primogenita Grace. Ma chi è Giulia? Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Giulia Belmonte

Giulia Belmonte è nata a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, il 13 agosto 1995. Inizia a lavorare come fotomodella all’età di 15 anni. Dopo aver vinto la fascia di “Miss Abruzzo” nel 2013, lo stesso anno arriva tra le finaliste di “Miss Italia”. Nel 2014, conduce su La 5 il programma “Tacco 12”. A luglio 2017, si laurea in Scienze della Comunicazione. Successivamente, prende l tesserino da Giornalista Pubblicista. Lavora, quindi, come Social Media Specialist per la Wainet Web Agency, un’agenzia di comunicazione e servizi informatici di Teramo. E’ diventata, poi, Beauty Consultant per Douglas, attività che prosegue tutt’ora insieme a quella di Influencer. Nel 2018, torna in tv, prendendo parte diverse volte a programmi di costume e società in onda su Milanow, emittente legata a Telelombardia. Inoltre, è opinionista nel programma sportivo “Tackle Duro”, in onda sulla rete nazionale Topcalcio24. Le sue conoscenze calcistiche le permettono di diventare il volto di TV 7 Gold e Telenova. Sempre per Telenova, affianca

l’archeologo Aristide Malnati nel programma culturale “Storia e Misteri” occupandosi di storia, tecnologia, archeologia, natura e girando il mondo come inviata alla ricerca di servizi esclusivi insieme alla collega Virginia Reniero. Da settembre 2018, è il volto principale dei servizi “A caccia di mostre”, un approfondimento settimanale sulle principali esposizioni nel telegiornale di Telenova e come co-conduttrice ed inviata nello speciale “Magia d’Oriente” girato a Bali ed in altre isole. E’ spesso ospite di “Mattino Lombardia”, contenitore di attualità e di cultura condotto da Monica Stefinlongo su Radio Lombardia. Tra le altre attività, menzioniamo il video del tormentone di Benji e Fede, “Dove e quando”.

Per quanto riguarda la vita privata, da diversi anni è sentimentalmente legata a Stash, cantante dei The Kolors. I due, lo scorso 3 dicembre, sono diventati genitori della piccola Grace.

Maria Rita Gagliardi