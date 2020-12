Grande Fratello Vip, è già scontro tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini: la lite nella notte

Nella Casa del “Grande Fratello Vip”, è già scontro tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini, nuova concorrente del programma in onda su Canale 5.

Ieri sera, insieme a Filippo Nardi e Samantha De Greget, Sonia Lorenzini è entrata nella Casa del “Grande Fratello Vip” come nuova concorrente (qui la sua scheda). L’influencer ed ex tronista di “Uomini e Donne”, a poche ore dal suo ingresso nel bunker di Cinecittà, ha già portato scompiglio per alcune vecchie acredini con Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, infatti, non ha preso bene la notizia della convivenza con la bella Sonia e appena l’ha vista ha esclamato: “Sento i rumori del circo!”.

Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini: la lite

Tra Tommaso e Sonia i rapporti non sono buoni, a causa di una discussione avvenuta otto mesi fa. A tal proposito, Sonia ha raccontato che Tommaso, durante una rubrica tenuta sul Instagram in occasione della fashion week, l’avrebbe presa in giro facendo, riferito a lei, il gesto del vomito.

I due, subito dopo la puntata, sono stati protagonisti di un acceso diverbio in giardino, durante il quale Sonia ha puntualizzato come Tommaso sia stato inopportuno sul Web sfottendola e dandole dell’altezzosa. Tommaso, dal canto suo, si è giustificato, precisando che la sua era semplice ironia e che con il gesto del vomito non avrebbe fatto altro che descrivere quello che pensa sul suo conto. Dopo la lite, Tommaso e Sonia si sono allontanati: Sonia è stata chiamata in confessionale, mentre Tommaso si è sfogato con Samantha ed ha minacciato di abbandonare la Casa. La guerra fredda tra i due continuerà, o saranno protagonisti di un nuovo confronto chiarificatore?

Maria Rita Gagliardi