Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: “Pierpaolo Petrelli resterà un’amicizia”

Ospite a “Verissimo”, Elisabetta Gregoraci racconta la sua esperienza al “Grande Fratello Vip”.

Fresca di uscita volontaria dalla Casa del “Grande Fratello Vip”, Elisabetta Gregoraci è ospite a “Verissimo” (la puntata è stata registrata ieri ed andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5). La showgirl calabrese, grande protagonista delle dinamiche della Casa, una volta uscita dal gioco, ha potuto riabbracciare il figlio Nathan Falco:

“Non vedevo l’ora di riabbracciarlo. Mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale”.

Elisabetta Gregoraci: “A Flavio Briatore non è piaciuto stare in mezzo a tante discussioni”

Elisabetta ha rivelato cosa le ha detto l’ex marito Flavio Briatore quando si sono rivisti:

“Mi ha detto che sono stata coraggiosa. A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni”.

Il legame speciale vissuto con Pierpaolo Petrelli nella Casa resterà anche fuori solo una bella amicizia:

“Lui è stato molto importante. Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a lui, ma non mi sono sentita di andare avanti e non mi sembrava il posto più adatto per farlo. Rimarrà solo un’amicizia”.

