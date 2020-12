Sondaggi politici, la Lega cresce e stacca il PD. Il Movimento 5 Stelle scende sotto il 15%

Il consenso popolare nei confronti della Lega sta tornando a crescere.

Stando all’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, infatti, il Carroccio avrebbe guadagnato lo 0,8% rispetto alla rilevazione di due settimane fa, portandosi così al 24,2%. Un aumento importante, che certifica come il partito guidato da Matteo Salvini sia in evidente ripresa dopo un lungo periodo di calo.

Anche il Partito Democratico guadagna qualcosina rispetto all’ultimo sondaggio. Due settimane fa la Supermedia indicava un 20,4% per i “Dem”; la percentuale è cresciuta di uno 0,2%, un incremento comunque minimo rispetto all’avanzata leghista.

Cresce, seppure di pochissimo, anche Fratelli d’Italia, che si mantiene stabilmente sopra la soglia del 16%. Il partito politico di Giorgia Meloni, erede della vecchia Alleanza Nazionale, raggiungerebbe il 16,2% delle preferenze se ci si recasse oggi alle urne, con un aumento dello 0,1% rispetto all’ultima rilevazione.

Cala ancora il Movimento 5 Stelle. Centrodestra unito è maggioranza

L’unica forza politica di rilievo che non può sorridere è il Movimento 5 Stelle. Non si vede la luce in fondo al tunnel per i pentastellati: stando alla Supermedia elaborata da YouTrend, il M5S sarebbe ormai sotto il 15%. Il partito politico con più parlamentari in questa legislatura si fermerebbe al 14,7%, con una diminuzione dello 0,4% rispetto alla rilevazione di due settimane fa.

Nessuna variazione per Forza Italia, che resta al 7,1%. Non si registrano cambiamenti nemmeno per Azione di Carlo Calenda e per La Sinistra, che vengono dati al 3,2%. Perde lo 0,2% Italia Viva di Matteo Renzi, ora al 3,1%.

La coalizione di centrodestra – Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia – riuscirebbe a vincere le elezioni politiche con il 48,7% dei voti. L’attuale “maggioranza giallorossa” si fermerebbe invece al 41,5%.

