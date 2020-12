Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 13 dicembre 2020

Gli ospiti di “Domenica In” del 13 dicembre 2020.

Quattordicesimo appuntamento con “Domenica In”. Quali sono gli ospiti che oggi presenzieranno al programma condotto da Mara Venier su Raiuno? Eccoli, di seguito, per voi.

La puntata inizierà con la presenza in studio del maestro Andrea Bocelli, protagonista di una lunga intervista a cuore aperto e di alcuni momenti legati alla sua carriera. Con lui, in studio, sarà presente anche la moglie.

Come ogni domenica, grande spazio sarà dato all’emergenza Covid-19, con la virologa Ilaria Capua. Si tornerà, poi, allo spettacolo con il regista Ferzan Özpetek. Presenzieranno in studio il giornalista del “Corriere della sera” Aldo Cazzullo e poi un gradito ritorno, quello di Gabriella Carlucci, da molto tempo lontana dal mondo della televisione. Per lo spazio dedicato a “Ballando con le stelle”, sarà ospite della puntata Paolo Conticini, secondo classificato dell’ultima edizione dello show condotto da Milly Carlucci. Per lanciare la maratona benefica Telethon, Mara ospiterà il Presidente della fondazione Luca Cordero Di Montezemolo con il giovane cantante malato di Sla Paolo Palumbo che abbiamo conosciuto, durante il “Festival di Sanremo 2020” e che ora ha inciso un pezzo con Achille Lauro, dal titolo “Quella notte non cadrà”.

Maria Rita Gagliardi