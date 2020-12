Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 13 dicembre 2020

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 13 dicembre 2020.

Nuovo appuntamento con “Che tempo che fa”. Quali sono gli ospiti che Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, accoglierà in studio? Eccoli, di seguito, per voi.

Per lo spazio dedicato alla politica ed all’emergenza COVID-19, saranno presenti in puntata il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il virologo Roberto Burioni. Grande spazio sarà dedicato a Giulio Regeni con la presenza dei suoi genitori Paola Deffendi e Claudio Regeni. Marco Travaglio promuoverà il suo nuovo libro “Bugiardi senza gloria”. Ospiti della puntata saranno anche il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, lo storico dell’arte e critico Flavio Caroli, lo scrittore, filosofo e architetto Roberto Peregalli che di recente ha pubblicato il nuovo libro “Il corpo incantato”, i corrispondenti Rai Antonio Di Bella da New York e Marco Varvello da Londra.

Per la parte dedicata al mondo dello spettacolo, Pierfrancesco Favino e Rocco Papaleo promuoveranno il nuovo film di Giovanni Veronesi “Tutti per 1, 1 per Tutti”, secondo capitolo della saga dei “Moschettieri del Re”. Zucchero presenterà il nuovo singolo “Sarebbe questo il mondo”, contenuto nel nuovo album “D.O.C. Deluxe”.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Ale e Franz.

Maria Rita Gagliardi