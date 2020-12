Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si sfoga con Pierpaolo Pretelli. I due gieffini sempre più vicini

Nella Casa del “Grande Fratello Vip”, questa notte, Giulia Salemi è stata protagonista di un lungo sfogo con Pierpaolo Pretelli. I due sono sempre più vicini…

Da quando Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la Casa del “Grande Fratello Vip”, Pierpaolo Pretelli è sempre più vicino a Giulia Salemi. Questa notte, la ex di Francesco Monte è stata protagonista di una crisi ed è stato proprio l’ex Velino a consolarla.

Lo sfogo di Giulia Salemi

Mentre gli altri coinquilini erano intenti a fare festa, la bella influencer si è lasciata andare ad un lungo pianto ed è stata immediatamente soccorsa da Pierpaolo con il quale si è aperta:

“Se mi capissi ogni tanto, mi sento talmente debole in certi momenti. Vorrei avere il controllo della mia persona. Già da giorni che me lo porto dietro, sarà il Natale sarà l’albero, vedere la felicità degli altri. Gli incubi di notte, svegliarsi, parlare, fare il confessionale, sentire gli altri i loro racconti, pensavo di averla superata questa roba del GF. Quando senti gli altri parlare fai dei paragoni con la tua vita privata. Poi mettici l’aggravante, a me che Selvaggia è uscita mi è rimasto qua, l’avrei voluta con me. Mi affeziono le persone, sono più affezionata io agli altri di quanto gli altri lo siano a me. Anche con Tommaso e Giacomo ad esempio, sono sempre io che li cerco, io che faccio la battuta io che li assecondo, sono stanca. Ho voglia che siano anche gli altri a venir da me”.

E ancora:

“Anche nella vita reale è sempre così, devi essere percepita come giusta, ma non sono giusta, sono così sbagliata. La mia persona è un surrogato del mio percepito, che io ho dovuto formare negli anni per essere accettata in questa società, ma non so neanche più io chi sono. So quali sono le mie basi, i miei valori, in amicizia, in amore lo so, ma poi non so se devo fare sempre lo show, se sono veramente io o non sono io. Per questo mi estraneo, perché non devo fare per forza la baraccona quando non lo sono. Io vivo di vita sociale non ho vita privata, la mia vita si è mischiata. Voi avete tutti affetti, fidanzati, amici, figli, cani, gatti io al di fuori di mio padre e mia madre che non si parlano perché si odiano e mia nonna, non ho nessuno. Ho un milione di persone, amica di tutti. È riuscito tutto e non volevo”.

Pierpaolo, dal canto suo, ha detto a Giulia di capire il suo malessere, non avendo ancora superato la fine della relazione con Arianna Rodmero, madre di suoi figlio Leonardo. Intanto, Giulia e Pierpaolo sono sempre più vicini. Che nasca l’amore tra i due?

Maria Rita Gagliardi