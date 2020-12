Rintracciano il padre che non vedono da 24 anni e scoprono di essere sorelle

Due donne hanno capito di essere sorelle dopo essersi conosciute sui social e aver scoperto che entrambe stavano cercando la stessa persona, ovvero il padre, che hanno in seguito incontrato

Lisa e Rebecca si sono incontrate per puro caso sui social network mentre entrambe erano alla ricerca del padre e così hanno scoperto di essere sorelle. Sembra incredibile ma è quanto successo alla 33enne Lisa McLean e alla 24enne Rebecca Parton, che sono riuscite a riunirsi con il papà scomparso dopo 24 anni, giusto in tempo per festeggiare il Natale. Le due si sono conosciute casualmente quattro anni fa mentre erano alla ricerca di indizi del papà David Riggs: una ‘caccia’ che portavano avanti da diversi anni ma solo nel 2016 grazie ad un incredibile coincidenza si sono rese conto di avere tra di loro un legame di sangue. Insieme non hanno rinunciato alla ricerca del papà e hanno proseguito finchè poche settimane fa Lisa ha ricevuto una richiesta di amicizia da David, che aveva visto il loro appello online. Hanno iniziato a parlare e la donna si è ben presto resa conto che il 53enne di Blackpool era perfettamente in grado di identificare le persone ritratte nelle fotografie di famiglia dell’infanzia.

Festeggeranno Natale e Capodanno insieme

L’emozionante incontro è avvenuto a Nottingham dove David ha incontrato anche i suoi nipoti per la prima volta. “È stato fantastico – ha detto Lisa, mamma di una bimba di 5 anni – abbiamo provato emozioni uniche. Quando ero in stazione ad aspettarlo avevo le farfalle nello stomaco. Ma è stato adorabile, ora c’è molto da recuperare e molti anni per farlo. I bambini intanto hanno iniziato a chiamarlo nonno”. David, ex addetto alla manutenzione del molo di Blackpool ha detto di sentirsi come se avesse vinto alla lotteria e di “essere l’uomo più felice del mondo dopo aver incontrato le sue figlie”. Rivelando di averle a lungo cercate anche lui e di averle sempre tenute nella sua mente e nel suo cuore. L’uomo ha rivelato di essersene accorto per caso: “Ho visto queste due signore che cercavano il padre sui social ma non le ho riconosciute. Avrebbero potuto passarmi accanto per strada e non avrei saputo, ma quando ho visto la mia foto e ho letto l’intera storia sono scoppiato in lacrime”. Un vero shock: “Pensavo che non le avrei riviste mai più, e invece ho ritrovato le mie bimbe. Non ho mai vinto alla lotteria ma suppongo che sia così”. Un test del Dna ha confermato la parentela tra tutti e tre e nel 2019 Rebecca è stata anche la damigella d’onore al matrimonio di Lisa.