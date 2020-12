Etna, notte di intensa attività: le spettacolari immagini dell’eruzione – VIDEO

Notte di intensa attività per l’Etna.

Il vulcano attivo più grande d’Europa, nella notte tra 13 e 14 dicembre 2020, ha eruttato.

Per l’Etna una attività stromboliana con fontane di lava che hanno dato un vero spettacolo e spettacolare è stato – come sempre in questi casi – il colpo d’occhio dai paesi circostanti (anche se, date le contingenze sanitarie, non è stato possibile per i cittadini avvicinarsi al vulcano, come da tradizione).

La attività del cratere sembra essere già in fase di decremento ma nel catanese quest’oggi auto, balconi, strade e marciapiei sono state “annerite” dalla cenere dell’Etna.

Non ci sarà la neve, ma a Catania nevica la polvere dell’etna.