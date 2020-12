Fuga di gas provoca una violenta esplosione: collassata un’intera casa

Un’abitazione è andata completamente distrutta in seguito ad un’esplosione provocoata da una fuga di gas. L’episodio è avvenuto nel Regno Unito

Sono immagini sconcertanti quelle che arrivano dal Lincolnshire, Regno Unito, dove un’intera casa è andata completamente distrutta a seguito di una fuga di gas. Le immagini diffuse dai media mostrano l’entità dei danni dopo l’intervento dei servizi di emergenza: l’abitazione è quadi completamente collassata quasi interamente su sè stessa dopo l’esplosione provocata dalla fuga di gas nella quale un uomo è rimasto ferito seppur non gravemente pur essendo molto scosso.

Leggi anche: Madre e figlio ritrovati abbracciati senza vita: fatale una fuga di gas

Un uomo è rimasto lievemente ferito

L’incidente è avvenuto su Holly Drive a Bourne: “Un uomo ha ferite lievi ed è un po’ scosso – ha confermato la polizia in una dichiarazione ufficiale – La casa è stata gravemente danneggiata”. Difficilmente potrà essere recuperata se non ricostruendola in toto: del resto è sufficiente confrontare tra loro le immagini dell’abitazione prima e dopo l’esplosione. La notizia è stata commentata anche sui social: “Terribile – ha detto un utente – ma spero che la famiglia sia al sicuro”, mentre un altro ha aggiunto, “triste, soprattutto poco prima di Natale. Ma sono contento di sentire che tutti stanno bene”.