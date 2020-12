Grande Fratello Vip, salta la partecipazione di Ginevra Lamborghini?

Secondo “Giornalettismo” Ginevra Lamborghini non sarà concorrente del “Grande Fratello Vip”.

Qualche giorno fa, vi abbiamo annunciato la partecipazione di Ginevra Lamborghini al “Grande Fratello Vip” in veste di concorrente (qui la sua scheda). La sorella di Elettra che negli ultimi mesi è balzata agli onori delle cronache rosa per alcuni presunti dissapori con la cantante di “Musica (e il resto scompare), pare non sia più nella lista di coloro i quali andranno a rimpolpare il cast del reality show condotto da Alfonso Signorini che si concluderà il prossimo febbraio.

Ginevra Lamborghini non è più una concorrente del “Grande Fratello Vip”?

Secondo quanto rivelato da “Giornalettismo”, a differenza degli altri futuri concorrenti del “GF Vip” che sono ormai da giorni in quarantena, Ginevra, in questo momento, si troverebbe in vacanza a Cortina D’Ampezzo:

“Ginevra Lamborghini, sorella della famosa Elettra, era stata annunciata come nuova concorrente in questa seconda parte di Grande Fratello Vip che, visti i dati di ascolto sempre positivi, visto il successo, si è allungato fino a febbraio. Ma al momento mentre gli altri concorrenti (Cecilia Capriotti, Mario Ermito, Carlotta dell’Isola e il figlio di Walter Zenga, ndr) sono in quarantena pronti all’ingresso, Ginevra Lamborghini si trova in montagna. Secondo le nostre fonti, a Giornalettismo è arrivata la conferma che la stessa Ginevra ha giurato e promesso alla sua famiglia che non parteciperà al GF Vip. Che cosa è successo da quando Ginevra è stata annunciata ad oggi? Come mai è saltata al momento la sua partecipazione? Perché questo passo indietro?”

Pare che l’ereditiera abbia deciso di non partecipare più al programma per tenere fede ad una promessa fatta alla famiglia, ossia quella di non entrare nella Casa. Chi prenderà il suo posto?

Maria Rita Gagliardi