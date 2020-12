PSG in apprensione.

Non tanto per la sconfitta casalingo nel posticipo di domenica sera contro il Lione (che ha vinto per 1-0 e ha sorpassato i capitolini in vetta) quanto per l’uscita in barella di Neymar.

Il fuoriclasse brasiliano è uscito in lacrime dopo una entrata durissima di Thiago Mendes.

Per il calciatore del Lione dapprima un cartellino giallo, poi commutato in rosso diretto dall’arbitro Bastien.

Grande attesa per conoscere l’entità dell’infortunio