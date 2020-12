Amadeus: “Ecco come sarà il Festival di Sanremo 2021”

Durante la conferenza stampa di “Sanremo Giovanni”, Amadeus ha fornito alcune anticipazioni sul “Festival di Sanremo 2021”.

Giovedì 17 dicembre, in prima serata su Raiuno, andrà “Sanremo Giovani”, finale della competizione canora durante la quale saranno scelti i nomi degli artisti che faranno parte della categoria “Giovani” del prossimo “Festival di Sanremo”. A proposito della kermesse, questa mattina, Amadeus, durante la conferenza stampa di “Sanremo Giovani”, ha fornito qualche anticipazione in merito a quello che vedremo il prossimo marzo, in diretta dal Teatro Ariston.

Tutto quello che c’è da sapere sul “Festival di Sanremo 2021”

Tante sono le novità del “Festival di Sanremo 2021”, a partire dal numero dei Big che saranno 26:

“Sarà il Festival di Sanremo 70+1 della rinascita. I Big saranno 26, di cui 10 donne. Ci sarà una presenza di giovani altissima nei Big anche se c’erano già lo scorso anno. Io faccio sempre riferimento alle canzoni. Per me vince la canzone. Rispetto allo scorso anno la media di età si abbasserà ulteriormente. Ci sono canzoni fortissime. Tra i Big ci saranno molti giovani che in streaming hanno un grande successo e magari non sono noti al grande pubblico. Sanremo sarà una vetrina importante per loro”.

Stefano Coletta, direttore di Raiuno, ha precisato che la macchina organizzativa del Festival è in moto da diversi mesi, affinchè la kermesse, nonostante la pandemia da COVID-19, vada in onda normalmente:

“Lo dico in modo chiaro e netto stiamo lavorando affinché la kermesse di marzo sia realizzata normalmente con le norme da rispettare. Stiamo lavorando affinché ci sia pubblico all’Ariston anche perché da qui a marzo ci potranno essere nuovi Dpcm. Vogliamo che tutti i parametri di sicurezza siano rispettati all’Ariston. Naturalmente le persone presenti in teatro saranno sottoposte a tamponi e controlli”.

