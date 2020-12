Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi nomina a sorpresa Stefania Orlando. Il confronto tra i due dopo la puntata

Al “Grande Fratello Vip”, a sorpresa, Tommaso Zorzi ha nominato Stefania Orlando. I due sono stati protagonisti di un confronto chiarificatore subito dopo la puntata.

Colpo di scena al “Grande Fratello Vip”. A sorpresa, durante la puntata di ieri sera del reality show condotto da Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi ha nominato Stefania Orlando, sua grande amica nella Casa. In confessionale, l’influencer, protagonista ieri di un piccolo screzio con la conduttrice tv, ha così giustificato la nomination che ha stupito il pubblico sul Web:

“Alfonso, ti spiazzerò: nomino Stefania Orlando. La nomino perché non mi è piaciuta una cosa che mi ha detto oggi. Ho difeso Samantha De Grenet e lei mi ha detto di fare attenzione perché anche i grandi amori possono finire. La nomino per questo”.

Tommaso si è immediatamente pentito di aver fatto il nome di Stefania e dopo averla avvertita del suo gesto davanti a tutti, ha minacciato l’abbandono dal gioco:

“Sto pensando di uscire. Sono contento di essere al televoto. Meno male che lei non è andata in nomination”.

Stefania Orlando perdona Tommaso Zorzi

Tommaso e Stefania, nella notte, sono stati poi protagonisti di un confronto chiarificatore, durante il quale la Orlando ha precisato di non avercela con Zorzi:

“Tu devi stare tranquillo. Non ce l’ho con te. Io se voglio bene voglio bene. Io lo so che mi vuoi bene”.

Parlando con gli altri compagni, Stefania ha dichiarato di avere già perdonato l’amico:

“Io non voglio che Tommaso si senta in colpa per avermi nominata. Questa cosa la cancelliamo subito, come se non fosse mai successa. Anche perché questa cosa non cancella tutto quello che abbiamo costruito e condiviso in 90 giorni”.

E’ davvero pace fatta?

Maria Rita Gagliardi