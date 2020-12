Serie A, dove vedere la dodicesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

Dodicesima giornata: oggi alle 18.30 scatta il turno infrasettimanale di campionato con il match fra Udinese e Crotone. Il Milan capolista di scena mercoledì sera contro il Genoa.

La Serie A non si ferma e stasera scende in campo con i primi due anticipi del turno infrasettimanale, valevole per la dodicesima giornata di campionato. Alle 18.30 l’Udinese cerca il quarto successo consecutivo affrontando in casa il Crotone. Alle 20.45 la Lazio di Simone Inzaghi andrà in trasferta a Benevento, per cancellare il passo falso di tre giorni fa in casa contro il Verona.

Mercoledì alle 18.30 la Juventus di Andrea Pirlo ospita l’Atalanta all’Allianz Stadium. Ben sei i match in contemporanea nella serata di mercoledì (ore 20.45). Il Milan capolista sarà di scena a Marassi contro il Genoa, ma il big match di giornata sarà la sfida di San Siro fra Inter e Napoli. Gli altri quattro match saranno Spezia-Bologna, Parma-Cagliari, Verona-Sampdoria e Fiorentina-Sassuolo.

Il turno infrasettimanale sarà chiuso giovedì sera con il posticipo in programma allo Stadio Olimpico di Roma fra i giallorossi e il Torino.

Serie A, dodicesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della dodicesima giornata di Serie A: