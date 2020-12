Grande Fratello Vip, Filippo Nardi pronuncia frasi sessiste su Maria Teresa Ruta ed altre concorrenti, il Web chiede la squalifica

Il web chiede la squalifica di Filippo Nardi dal “Grande Fratello Vip” per alcune frasi sessiste pronunciate ai danni di Maria Teresa Ruta ed altre concorrenti.

A pochi giorni dal suo ingresso, Filippo Nardi potrebbe essere squalificato dal “Grande Fratello Vip”. Il Conte, che già nel 2001 fece parlare di sè nella Casa più spiata d’Italia per l’ormai celebre sfuriata causata dalla mancanza delle sigarette; sfuriata che gli costò l’abbandono volontario dal gioco, in queste ore ha pronunciato delle frasi di dubbio gusto sul conto di Maria Teresa Ruta ed altre concorrenti del reality show.

In merito alla Ruta, con la quale non sta correndo buon sangue, Filippo ha dichiarato: “E’ borderline, la vedo quasi come “psicosi” a momenti. Se fosse l’ultima donna sulla faccia della Terra ci farei una sveltina, solo la punta”. Ma non è tutto, perchè ieri sera, ai danni della conduttrice si è consumata quella che secondo i telespettatori sarebbe una vera e propria violenza. Mentre Maria Teresa dormiva sulle ginocchia di Pierpaolo Pretelli, Nardi ha dichiarato: “Potremmo farle teabag. però bisogna farlo in due o tre, almeno”. Il teabeg è una pratica sessuale in cui l’uomo inserisce il proprio scroto nella bocca del partner per dare e riceverne piacere, ma quando viene strusciato sulla faccia o la testa di un’altra persone lo scopo è chiaramente violento. Ma non è stata soltanto la Ruta ad essere oggetto di sessismo da parte di Filippo. Parlando di altre concorrenti, il gieffino ha dichiarato: “Sembra di stare ad Amsterdam, quelle due sono in sconto, quella ha più esperienza”.

La rivolta del Web contro Filippo Nardi

Le uscite infelici di Filippo Nardi non sono passate inosservate ed hanno giustamente scatenando le ire del popolo del Web che attraverso l’hastg #fuorinardi sta chiedendo a gran voce la squalifica immediata del concorrente. Cosa deciderà di fare il “Grande Fratello”? Lo scopriremo durante la puntata di venerdì sera.

Maria Rita Gagliardi