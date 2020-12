Ultimo capitolo della diatriba Gruber – Boschi: la frecciata dell’ex ministro dalla Annunziata

Era l’8 dicembre quando, ospite di Otto e mezzo, Maria Elena Boschi veniva incalzata da Lilli Gruber in merito a delle foto pubblicate su Chi in cui l’ex ministro viene paparazzata in compagnia del compagno Giulio Berruti con la mascherina abbassata.

In diretta la Boschi replicò: “Credo che con centinaia di morti mi piacerebbe parlare di come utilizziamo i soldi del recovery fund più che della mia mascherina”.

Per poi tornare sulla vicenda attraverso Twitter:

Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori 🤷‍♂️ — Maria Elena Boschi (@meb) December 8, 2020

A distanza di una settimana – è il 13 dicembre – la capogruppo alla Camera di Italia Viva è stata di Lucia Annunziata.

E così durante l’intervista a ‘Mezz’ora in più’ (che potete vedere in coda), la Boschi ha lanciato una nuova frecciatina a Lilli Gruber: “Mi fa piacere venire da lei, visto che ha detto che è un po’ che non vengo, perché quando lei fa interviste anche dure e incalzanti almeno parliamo di politica“.

Un dettaglio che è stato nuovamente sottolineato da Dagospia, che ha ieri rilanciato la news scritta in merito.

Sarà l’ultimo capitolo della diatriba?