Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la dodicesima giornata

Dodicesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La dodicesima giornata si è aperta con due pareggi nella serata di martedì. L’Udinese è stata fermata sullo 0-0 dal Crotone alla Dacia Arena. La Lazio, invece, dopo essere passata in vantaggio con il solito Ciro Immobile, è stata ripresa sull’1-1 dal Benevento, a segno con Schiattarella.

Nella giornata di mercoledì, alle 18.30 Juventus e Atalanta si sono divise la posta in gioco (1-1 il risultato finale). Vantaggio iniziale dei bianconeri con Chiesa e pareggio della Dea firmato Freuler nel secondo tempo. Nel big match di giornata, l’Inter ha sconfitto di misura per 1-0 il Napoli, grazie a un rigore di Lukaku. Secondo pareggio consecutivo del Milan, che agguanta il Genoa nel finale a Marassi. Doppietta di Destro per i liguri e gol di Calabria e Kalulu per i rossoneri.

Dodicesima giornata, l’Inter batte il Napoli con un rigore di Lukaku. Pareggiano Milan e Juventus

Nelle altre quattro partite disputate in contemporanea mercoledì alle 20.45 si sono registrati 3 pareggi e la vittoria della Sampdoria a Verona per 1-2. Per i blucerchiati a segno Ekdal e Verre; i veronesi hanno accorciato le distanze su rigore con Zaccagni. La Fiorentina ha pareggiato in casa per 1-1 contro il Sassuolo. Gli uomini di De Zerbi sono passati in vantaggio grazie a Traorè, ma la Fiorentina ha conquistato un punto d’oro in ottica salvezza, grazie alla trasformazione su rigore di Vlahovic.

Spezia e Bologna hanno pareggiato per 2-2. Doppio vantaggio ligure con N’Zola e rimonta del Bologna firmata Dominguez e Barrow. Quest’ultimo ha anche sbagliato un rigore al 97esimo. Parma e Cagliari hanno pareggiato per 0-0.

L’ultimo incontro della dodicesima giornata si è giocato questa sera. La Roma ha sconfitto per 3-1 il Torino, grazie alle reti di Mkhitaryan, Veretout e Pellegrini; gol della bandiera dei granata firmato Belotti.

In classifica generale il Milan resta in testa con 28 punti a +1 sull’Inter.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 12a GIORNATA: Udinese-Crotone 0-0; Benevento-Lazio 1-1; Juventus-Atalanta 1-1; Genoa-Milan 2-2; Verona-Sampdoria 1-2; Fiorentina-Sassuolo 1-1; Inter-Napoli 1-0; Parma-Cagliari 0-0; Spezia-Bologna 2-2; Roma-Torino 3-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 28 Milan; 27 Inter; 24 Juventus; 23 Napoli e Sassuolo; 21 Roma; 19 Verona; 18 Lazio e Atalanta*; 14 Sampdoria e Udinese*; 13 Bologna e Cagliari; 12 Benevento e Parma; 11 Spezia; 10 Fiorentina; 7 Genoa; 6 Torino e Crotone.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 10 Lukaku (Inter), Ibrahimovic (Milan) e Cristiano Ronaldo (Juventus); 9 Belotti (Torino); 7 Immobile (Lazio) e Mkhitaryan (Roma); 6 Joao Pedro (Cagliari), N’Zola (Spezia), Veretout (Roma) e Lozano (Napoli); 5 Caputo (Sassuolo), Berardi (Sassuolo), Quagliarella (Sampdoria), Lautaro Martinez (Inter), Simeone (Cagliari) e Soriano (Bologna).