Chi è Cecilia Capriotti, concorrente del Grande Fratello Vip: età, biografia e curiosità

Cecilia Capriotti è ufficialmente una nuova concorrente del “Grande Fratello Vip”. La showgirl farà il suo ingresso nella Casa questa sera. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Cecilia Capriotti

Cecilia Capriotti è nata ad Ascoli Piceno, il 27 febbraio 1976. Fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel 2000, partecipando a “Miss Italia”, dove si classifica quarta. Durante il concorso, viene notata da Lele Mora che la mette sotto contratto. Nella stagione 2004-2005 inizia a lavorare in tv come valletta del talk sportivo di Rai 2 “Dribbling”. Nella stagione 2005-2006 è inviata fissa de “La Vita in diretta”. Nel 2007, affianca Gene Gnocchi nello show “La grande notte”, in seconda serata su Rai 2. Nel 2008, fa il suo debutto come attrice al cinema, interpretando il ruolo di Eva nel film “No problem” di Vincenzo Salemme. Nello stesso anno, partecipa alla sitcom di Rai 2 “Piloti” e posa per la copertina di “Max”. Nel 2010, prende parte come concorrente, in coppia col ballerino Samuel Peron, alla sesta edizione di “Ballando con le stelle”. Nell’autunno del 2011 posa per il calendario sexy della rivista “For Men”. Nel 2012, è attiva soprattutto al cinema, con una breve apparizione in “To Rome with Love” di Woody Allen e con “E io non pago – L’Italia dei furbetti”, per la regia di Alessandro Capone. In tv, torna nella sitcom “S.P.A.”, in onda su Italia 2. All’inizio del 2013, debutta a teatro con la commedia “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” di Alessandro Capone. Nell’estate seguente è tra i concorrenti del reality show “Jump! Stasera mi tuffo” su Canale 5. Per la stessa rete, nel 2014 è nel cast della miniserie televisiva “I segreti di Borgo Larici”. Nel 2018, è tra i concorrenti de “L’Isola dei Famosi”.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2007, il magistrato Henry John Woodcock la iscrive nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria Vallettopoli, con l’accusa di presunta estorsione ai danni dell’ex calciatore Francesco Coco: nel 2008 è stata scagionata da ogni accusa. Nel 2010 è stata vittima di un tentativo di estorsione di denaro da parte di un press agent che le avrebbe richiesto del denaro per poter lavorare in televisione. Nel 2016, dalla relazione con Gianluca Mobilia, nasce la sua primogenita Maria Isabelle.

Maria Rita Gagliardi