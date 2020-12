Flavio Briatore: “Non ho bloccato il traffico di Milano”

Attraverso “Dagospia”, Flavio Briatore smentisce di avere bloccato il traffico di Milano con la sua auto.

Il nome di Flavio Briatore è balzato nuovamente agli onori delle cronache per un fatto accaduto ieri, ma da lui già prontamente smentito. Ieri pomeriggio, nel centro di Milano, una Rolls Royce nera, parcheggiata in mezzo alla strada, ha creato un ingorgo a ridosso dei binari ed ha impedito la circolazione per oltre cinque minuti.

Sull’auto si è scoperto poi esserci Flavio Briatore che, una volta tornato in macchina, si è allontanato tra le proteste di chi era rimasto bloccato. Un signore, rimasto bloccato in mezzo al traffico, ha filmato l’accaduto, avvenuto alle 17:45 in via Carducci, all’incrocio con corso Magenta, dove era già arrivato un mezzo di intervento rapido dell’Atm. Sull’episodio, l’uomo ha raccontato: “Si erano già radunate tante persone, il traffico era completamente fermo, e poi abbiamo visto Flavio Briatore arrivare, risalire in macchina e andarsene”.

La smentita di Flavio Briatore

Raggiunto da “Dagospia”, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha smentito l’episodio:

“Smentisco assolutamente di aver bloccato il traffico a Milano, visto che a quell’ora ero felicemente nella mia casa di Montecarlo. E poi non vado in giro in Rolls Royce ma in Range rover”.

