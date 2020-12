Grande Fratello Vip, bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i due sempre più vicini

Al “Grande Fratello Vip”, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono scambiati un tenero bacio.

Al “Grande Fratello Vip”, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più vicini. In seguito al “due di picche” ricevuto da Elisabetta Gregoraci che, prima di abbandonare definitivamente la Casa per tornare dal figlio Nathan Falco, aveva definito il loro rapporto un'”amicizia speciale”, l’ex Velino sta vivendo un feeling speciale con l’influencer di origini persiane. I due, negli ultimi giorni, sono sempre a stretto contatto e non mancano di riservarsi qualche dolce effusione, tant’è che la loro intesa è stata notata anche dagli altri coinquilini del bunker di Cinecittà.

Il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Nelle ultime ore, sembra che il rapporto tra Giulia e Pierpaolo sia arrivato ad un livello successivo. Questa notte, i due, infatti, pare si siano scambiati un bacio. Dopo avere trascorso una serata all’insegna del divertimento, in stanza blu, i gieffini si sono dati la buonanotte. In quel momento, le telecamere hanno inquadrato Giulia di spalle, mentre Pierpaolo era intento a darle quello che sembra essere, a tutti gli effetti, un bacio.

Sarà vero amore? Questa sera, durante la puntata serale del “Grande Fratello Vip”, la coppia avrà modo di chiarire il sentimento che sta nascendo.

Maria Rita Gagliardi