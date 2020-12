Grande Fratello Vip, Filippo Nardi squalificato per frasi sessiste

Filippo Nardi è stato squalificato dal “Grande Fratello Vip” per le frasi sessiste pronunciate ai danni di Maria Teresa Ruta e le altre inquiline della Casa.

Vi abbiamo parlato, attraverso questo post, delle gravi frasi sessiste pronunciate da Filippo Nardi al “Grande Fratello Vip” ai danni di Maria Teresa Ruta ed altre inquiline della Casa più spiata d’Italia. Tali frasi hanno immediatamente scatenato le ire del pubblico da casa che, attraverso i social, con l’hastag #fuorinardi, hanno chiesto l’espulsione immediata del concorrente.

Questa sera, durante la consueta puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, il Conte ha dovuto definitivamente abbandonare il gioco. In diretta, Filippo è stato chiamato in confessionale da Alfonso che gli ha spiegato:

“Dobbiamo toccare un argomento spiacevole. Ti abbiamo voluto fortemente nella casa. Sei una persona speciale, che ha dimostrato sempre arguzia ed eleganza. Poi, io stesso, sono rimasto basito da certe espressioni purtroppo infelici che ti sei lasciato scappare. In casa molte donne per le tue espressioni infelici, si sono accorte della gravità e si sono allontanate quando le pronunciavi”.

Successivamente, è stato mostrato a Nardi un video riassuntivo relativo alle frasi incriminate da lui pronunciate. Il conte si è giustificato, puntualizzando che “teabag” non è una parolaccia. Ma Alfonso, piccato, ha risposto:

“Non è una parolaccia ma è una pratica orribile, si possono usare parole eleganti anche per parlare di stupro o violenza ma la sostanza è quella. Approfittare del fatto che una donna dorma, per dirle ‘Io le appoggerei…’ e non ripeto la parola, non è una forma di violenza questa? È una forma di voler essere consenzienti a certe porcate? Io non ci trovo niente di scherzoso”.

Nardi ha dovuto, quindi, chiedere umilmente scusa per quanto detto:

“Evidentemente ho offeso qualcuno e chiedo umilmente scusa. Forse ho esagerato ma sempre in buona fede con il mio umorismo che non viene capito. Ma che si dica sessista, mi urta un po’. Era un momento goliardico. Chiedo scusa a tutti”.

Signorini ha lasciato la parola a Maria Teresa Ruta, a cui la maggior parte delle frasi di Filippo erano indirizzate. La conduttrice, visibilmente dispiaciuta, ha detto:

“In quel momento Pierpaolo, mi aveva fatto un massaggio sul volto e mi sono addormentata. Quella cosa non l’avevo vista. Io una violenza l’ho subita. Mi siedo, non voglio parlare di questo”.

La squalifica ufficiale

Alle parole di Maria Teresa, è seguita la lettura del comunicato ufficiale relativo alla squalifica:

“Filippo sai molto bene che stare nella casa del Grande Fratello comporta delle responsabilità, soprattutto nei confronti del pubblico che ci segue. Nonostante questo hai ripetutamente usato espressioni che oltre a essere offensive hanno violato le regole e lo spirito del programma. Per queste ragioni, la conseguenza è inevitabile. Sei squalificato dal gioco, ti devo chiedere di lasciare la casa”.

