Para un rigore come fosse un portiere dell’hockey: il gesto di Alvaro Jimenez è virale – VIDEO

Come Grobbelar nella finale di Coppa dei Campioni del 1984 contro la Roma.

Come Dudek nella finale di Champions League del 2005 contro il Milan.

Ma non gioca nel Liverpool (come entrambi i succitati portieri) né si tratta di una partita della massima competizione europea (una finale per di più).

Nonostante ciò, è riuscito a fare notizia per l’insolito tipo di parata che è riuscito ad effettuare nel corso di una gara delle giovanili del Racing Santander.

Poggiato sulle ginocchia come un portiere da hockey, è riuscito a neutralizzare il tiro del rigorista.

E’ Alvaro Jimenez, la cui parata è divenuta virale.