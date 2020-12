Serie A, dove vedere la tredicesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

Tredicesima giornata: domani alle 15 il via con il match tra Fiorentina e Verona. La Juve di scena a Parma, mentre il Milan capolista sarà impegnato nella difficile trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Dopo il turno infrasettimanale appena concluso, torna subito in campo la Serie A. Il tredicesimo turno partirà con la sfida del Franchi tra Fiorentina e Verona. Gli uomini di Prandelli sono alla ricerca di punti importanti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Alle 18 la Sampdoria ospita il Crotone, mentre in serata la Juventus andrà in trasferta a Parma e cercherà di non perdere punti dalla vetta.

La domenica calcistica sarà ricca di sfide interessanti. Si parte alle 12.30 con il match fra Torino e Bologna. I granata, ultimi in classifica, sono alla disperata ricerca di punti. Ben quattro i match in contemporanea alle 15. Il Milan capolista andrà a Reggio Emilia per sfidare la rivelazione Sassuolo. L’Inter di Conte ospiterà a San Siro lo Spezia. Gli altri due match in contemporanea saranno Benevento-Genoa e Cagliari-Udinese.

Molto interessanti gli ultimi due incontri in programma. Alle 18 l’Atalanta riceverà al Gewiss Stadium la Roma, mentre alle 20.45 si sfideranno Lazio e Napoli allo Stadio Olimpico.

Serie A, tredicesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della tredicesima giornata di Serie A: