Tragedia in pista: muore Sebastian, 17enne talento del motocross

Dramma a Traona (Sondrio), in Valtellina.

Una giovanissima promessa del motocross, appena 17enne, è morta in seguito ad un terribile incidente – l’atleta del JRT MX Team di Calco (Lecco) si stava allenando in pista, indossando casco e protezioni, ma l’impatto a tutta velocità con la sua moto non gli ha lasciato scampo.

Sebastian, questo il nome del giovane talento del motocross, era un pilota esperto e non è ancora chiaro cos’abbia causato l’incidente – avvenuto ieri (giovedì 17 dicembre) intorno alle 14.

Secondo quanto riporta Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza) un mezzo dell’elisoccorso e due ambulanze si sono subito mosse alla volta della pista in provincia di Sondrio ma nonostante tutto per il giovanissimo non c’è stato nulla da fare – fatali per lui le ferite riportate all’addome.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Chiavenna per ricostruire la dinamica dello schianto ed eventuali responsabilità di terzi.