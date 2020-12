In autostrada nudo sui roller, con un panda di peluche in testa e una mazza da golf: automobilisti increduli

Sta diventando virale il video di un uomo completamente nudo mentre sfreccia su un’autostrada americana indossando la testa di un panda di peluche e con una mazza da golf tra le mani

Un uomo completamente nudo e con indosso un paio di rollerblade è stato filmato da increduli automobilisti su un’autostrada dello stato americano dell’Ohio. Le immagini diffuse sui social mostrano un uomo senza niente addosso ad eccezione di una gigante testa di panda di peluche, sfrecciare a velocità sostenuta con i suoi roller e tenendo tra le mani una mazza da golf. L’episodio curioso quanto assurdo è avvenuto sulla I-670 a Columbus martedì scorso, lasciando gli automobilisti a bocca aperta ma creando anche scompiglio nel traffico. “Questo tizio è in autostrada nudo!” si sente dire nel filmato da un automobilisa sbalordito mentre altri, infastiditi per il rallentamento improvviso, suonano il clacson. Quando l’autore del video suona l’uomo sui roller si sposta sul ciglio dell’autostrada per far passare l’auto.

Le autorità lo stanno cercando

L’identità dell’autore di questo strambo gesto non è stata ancora resa nota perchè la polizia sta cercando di identificarlo sfruttando le immagini del video divenuto virale ma anche quelle delle telecamere di sorveglianza. E se identificato rischia una pesantissima sanzione: “I pedoni non sono ammessi sulle autostrade interstatali; ci sono cartelli affissi a tutte le rampe di ingresso. Questo è un problema di sicurezza” ha sottolineato un portavoce del Dipartimento dei trasporti dell’Ohio.