Dpcm Natale, quando entra in vigore? L’errore (già sistemato) sul sito ufficiale: 19/12/2021

Un errore, già sistemato.

Sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo quanto riportato da Infosec.news e rilanciato da Dagospia, sarebbe stato fatto un errore grossolano in merito all’entrata in vigore del Dpcm natalizio (che – ricordiamo – porterà l’Italia ad essere zona rossa nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio).

Anziché 19/12/2020, la data visualizzata sul sito era 19/12/2021.

Un errore già sistemato ma che ha scatenato il web.

Ed ha portato al commento caustico di Rapetto sul sito di cui è Direttore editoriale:

“Il tanto atteso provvedimento che abbiamo aspettato con ansia sembra arrivare in anticipo rispetto il 19 dicembre 2021 in cui dovrebbe entrare in vigore, a dispetto di chi si lamentava dei ritardi del Governo?

Un errore incredibile sulla Gazzetta Ufficiale celebra le condizioni di approssimazione in cui versa il nostro Paese.

Ogni ulteriore commento è a dir poco superfluo”.