Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi vuole abbandonare la Casa, ma ci ripensa

Nella notte, Tommaso Zorzi ha minacciato di abbandonare la Casa ma, grazie alle parole di Stefania Orlando, ha cambiato idea…

Ennesima crisi per Tommaso Zorzi, all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”. Ieri sera, durante la consueta puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, si è parlato nuovamente della nomination fatta dall’influencer all’amica Stefania Orlando che ha spiazzato il pubblico e gli altri abitanti della Casa. A Tommaso sono stati mostrati dei tweet scritti dalla sorella Gaia e dal suo agente Lazzaro, in merito alla vicenda; tweet che, nonostante il perdono già avvenuto da parte di Stefania, lo hanno fatto sentire in colpa, buttandolo nello sconforto. Così, finita la puntata, Tommaso ha comunicato in confessionale la decisione di abbandonare il gioco, decisione che ha poi annunciato anche agli altri inquilini della Casa:

“Per il mio benessere ho bisogno di staccare. Non voglio fare nessuna scena, ma sono arrivato al punto che non ho più energia. deciso, vado via. Sono stanco, scarico e demoralizzato. Ho svuotato tutto. Ho bisogno di tornare da mia madre e mia sorella. Non voglio rovinare il mio percorso, voglio lasciarlo pulito. Non voglio passare per il cattivo amico, ma non ho più quella voglia e quell’interesse per cercare di risolvere le situazioni qui dento e più vado avanti più sbaglio. E poi le parole del mio agente, ha parlato di “abbandono”, lo vedo come un segnale”.

Il confronto con Stefania Orlando

Stefania ha cercato, quindi, di far ragionare l’amico, confrontandosi con lui:

“Tu non hai bisogno di andare. Io rispetto questo tuo problema e sono sicura che tu pensi di risolverlo uscendo da qui, ma te ne crei un altro se vai via. Ti pentiresti, questo è il tuo Grande Fratello”.

Le parole di Stefania hanno fatto riflettere Tommaso che, per la gioia dei compagni e dei suoi sostenitori, ha deciso di restare in Casa.

Maria Rita Gagliardi