Sondaggi politici, torna a scendere la Lega. Male anche il M5S, il centrodestra saldamente maggioranza

Dopo la lieve risalita della scorsa settimana, la Lega torna a perdere consensi.

Stando alla Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, il Carroccio registrerebbe un calo dello 0,3% rispetto all’ultima rilevazione.

Se ci si recasse oggi alle urne, la Lega conquisterebbe il 23,7% delle preferenze. Una percentuale sufficiente al partito di Matteo Salvini per restare al primo posto tra le scelte politiche degli italiani; tuttavia, il vantaggio nei confronti del PD non è più così rassicurante come un anno fa.

Ad oggi, infatti, la Lega conserverebbe poco più di 3 punti di scarto sui “Dem”, che guadagnano uno 0,2% rispetto all’ultimo sondaggio. La Supermedia di YouTrend rivela infatti che il Partito Democratico, in caso si andasse al voto in questo momento, conquisterebbe il 20,6% dei voti.

Continua a guadagnare qualcosina anche Fratelli d’Italia, ormai da mesi in costante ascesa. Sebbene la cavalcata del partito di Giorgia Meloni non sembra avere più quella spinta propulsiva del periodo estivo, FdI riesce comunque ad ottenere un altro 0,1%, arrivando così a 16,2% e staccando ulteriormente il Movimento 5 Stelle.

Cala ancora il Movimento 5 Stelle. Centrodestra maggioranza

Il M5S perde ancora consensi e scende al 14,8%, distanziandosi di quasi un punto e mezzo dai sovranisti della Meloni. Dopo un periodo di confortante ascesa, cala anche Forza Italia, che passa dal 7,3% dell’ultimo sondaggio al 7% attuale.

Poche variazioni tra i partiti minori. L’unico leggero guadagno è quello della Sinistra, che passa dal 3,1% al 3,3%.

Va comunque considerato che il centrodestra unito è maggioranza nel Paese. Nel caso Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia si presentassero insieme alle eventuali elezioni politiche, la coalizione otterrebbe il 48% delle preferenze. Al contrario, l’intera maggioranza che sostiene il governo Conte non andrebbe oltre il 43,8%.

Leggi anche –> Sondaggi politici, la Lega cresce e stacca il PD. Il Movimento 5 Stelle scende sotto il 15%

Leggi anche –> Sondaggi politici, la Lega torna a crescere: + 0,3%. Invariati PD e M5S, sale Forza Italia