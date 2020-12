Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 20 dicembre 2020

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 20 dicembre 2020.

Ultima puntata del 2020 di “Che tempo che fa”. Il programma tornerà in onda il prossimo 10 gennaio. Ecco, per voi, gli ospiti di questa sera.

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 2020

Per quanto riguarda la parte dedicata alla politica nazionale ed estera, saranno presenti in studio il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio e Veronika Tsepkalo, una delle tre donne bielorusse leader dell’opposizione democratica contro Alexander Lukashenko. Spazio, poi, all’emergenza COVID-19 con il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, il Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University Alberto Mantovani

La seconda parte, come ogni puntata, sarà dedicata al mondo dello spettacolo con la presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò e Massimo Lopez. George Clooney, superospite attesissimo, promuoverà “The Midnight Sky”, film disponibile in tutto il mondo dal 23 dicembre e adattamento cinematografico del romanzo d’esordio di Lily Brooks-Dalton “La distanza tra le stelle (Good Morning, Midnight)”. Robbie Williams presenterà il singolo “Can’t Stop Christmas”, nuovo singolo contenuto nella versione deluxe dell’album “The Christmas Present”. A 7 anni dall’ultimo disco di inediti, Claudio Baglioni presenterà “Uomo di varie età”, terzo estratto dall’atteso sedicesimo album in studio della sua carriera, “In questa storia che che è la mia”.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo che vedrà la presenza di Martina Sambucini, “Miss Italia 2020” che ha vinto il concorso di bellezza qualche giorno fa.

Maria Rita Gagliardi