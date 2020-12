Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 20 dicembre 2020

Gli ospiti di “Domenica In” del 20 dicembre 2020.

Puntata prenatalizia di “Domenica In”. Quali sono gli ospiti che Mara Venier accoglierà negli studi “Fabrizio Frizzi”, a partire dalle 14:00 su Raiuno? Eccoli, di seguito, per voi.

La puntata si aprirà con la presenza di un superospite: Zucchero. Il cantante presenterà il suo nuovo album “D.O.C” e canterà alcuni suoi grandi classici come “Così celeste”. Stefano De Martino leggerà una originale lettera a Babbo Natale per poi esibirsi insieme con Biagio Izzo in un grande classico di Natale: “Tu scendi dalle stelle”.

Massimo Boldi farà una sorpresa a Mara Venier, vestendo i panni di Babbo Natale, mentre lo chef Gennaro Esposito presenterà alcuni piatti e dolci della tradizione napoletana per un ideale pranzo di Natale.

Sergio Castellitto promuoverà il film “Natale a casa Cupiello”, in onda su Rai1 martedì 22 dicembre. Spazio, poi, al ricordo di Moira Orfei con Luca Alghisi, autore del libro “Come gli equilibristi – la mia vita con Moira”. Ancora musica con Andrea Sannino che si esibirà con il suo singolo “È gioia” e riceverà il Disco d’Oro per le oltre 50mila copie vendute del singolo “Abbracciame”.

La puntata si concluderà con un collegamento con i tre giudici di “The Voice Senior”, Al Bano, Gigi D’Alessio e Clementino, in vista della finale del talent show, condotto da Antonella Clerici, in onda questa sera su Raiuno.

Maria Rita Gagliardi