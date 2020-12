Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la tredicesima giornata

Tredicesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La tredicesima giornata si è aperta sabato pomeriggio con il pareggio tra Fiorentina e Verona per 1-1. Botta e risposta su calcio di rigore: vantaggio dei veronesi con Miguel Veloso e pareggio toscano firmato Vlahovic. Alle 18 la Sampdoria ha battuto il fanalino di coda Crotone per 3-1, grazie alle reti di Damsgaard, Jankto e Quagliarella; gol della bandiera del Crotone firmato Simy.

Prova di forza della Juventus a Parma. I bianconeri si sono imposti per 0-4 con i gol di Kulusevski e Morata e la doppietta di Cristiano Ronaldo.

Tredicesima giornata, il Milan batte il Sassuolo. Vincono Juve, Inter, Atalanta e Lazio

La domenica calcistica si è aperta con il pareggio per 1-1 fra Torino e Bologna. Vantaggio dei granata con Verdi e pareggio degli emiliani firmato Soriano. Alle 15 il Milan ha battuto il Sassuolo per 1-2 a Reggio Emilia. Gol lampo di Leao dopo appena 6 secondi e raddoppio firmato Saelemaekers; per il Sassuolo gol della bandiera su punizione di Berardi. L’Inter ha battuto 2-1 lo Spezia a San Siro, grazie ai gol di Hakimi e Lukaku su rigore; all’ultimo minuto gol della bandiera dello Spezia con Piccoli.

Cagliari e Udinese hanno pareggiato per 1-1 (Lykogiannis e Lasagna), mentre il Benevento ha battuto 2-0 il Genoa, con le reti di Insigne e Sau su rigore. L’Atalanta alle 18 ha schiantato la Roma per 4-1. Iniziale vantaggio dei giallorossi firmato Dzeko, ma nel secondo tempo la Dea si è scatenata è andata in gol con Zapata, Gosens, Muriel e Ilicic. Alle 20.45 la Lazio ha superato per 2-0 il Napoli, grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 13a GIORNATA: Fiorentina-Verona 1-1; Sampdoria-Crotone 3-1; Parma-Juventus 0-4; Torino-Bologna 1-1; Benevento-Genoa 2-0; Inter-Spezia 2-1; Cagliari-Udinese 1-1; Sassuolo-Milan 1-2; Atalanta-Roma 4-1; Lazio-Napoli 2-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 31 Milan; 30 Inter; 27 Juventus; 24 Roma; 23 Napoli e Sassuolo; 21 Atalanta* e Lazio; 20 Verona; 17 Sampdoria; 15 Benevento e Udinese*; 14 Bologna e Cagliari; 12 Parma; 11 Fiorentina e Spezia; 7 Genoa e Torino; 6 Crotone.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 12 Cristiano Ronaldo (Juventus); 11 Lukaku (Inter), 10 Ibrahimovic (Milan); 9 Belotti (Torino); 8 Immobile (Lazio); 7 Mkhitaryan (Roma); 6 Joao Pedro (Cagliari), N’Zola (Spezia), Veretout (Roma), Quagliarella (Sampdoria), Soriano (Bologna), Berardi (Sassuolo) e Lozano (Napoli); 5 Caputo (Sassuolo), Lautaro Martinez (Inter), Simeone (Cagliari), Dzeko (Roma) e Muriel (Atalanta).