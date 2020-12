Drammatico incidente sulla A4: muore studentessa 27enne che tornava dalla famiglia per Natale

Tornava a casa da Udine insieme al suo cagnolino per trascorrere le vacanze natalizie con la propria famiglia a Padova quando è stata coinvolta in un drammatico incidente con altri mezzi (in totale quattro auto e due furgoni).

Ad avere la peggio, in questo schianto avvenuto intorno alle 18:45 di sabato 19 dicembre 2020 sull’A4 allo svincolo di Padova Est, è stata una 27enne veneta, Marta Gori – per cui è stato fatale l’impatto con il guard rail alterale che delimita la carreggiata.

Una vicenda tremenda, alla vigilia di Natale.

Marta era una appassionata di pallavolo, giocatrice in B1 e per questo nota nella scena.

Si era laureata l’anno scorso, in aprile, in Scienze dell’Educazione e della Formazione con specializzazione in formazione permanente e degli adulti – dopo una esperienza all’estero (Erasmus nel Pais Vasco, nell’università di Deusto).

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia stradale competente per quel tratto di autostrada.

Nessuna delle altre persone coinvolte nell’incidente è rimasta ferita.