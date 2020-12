Grande Fratello Vip, svelati gli ospiti della puntata del 31 dicembre

Gabriele Parpiglia, in esclusiva a “Casa Chi” ha svelato i nomi di alcuni ospiti della puntata del prossimo 31 dicembre del “Grande Fratello Vip”.

In seguito all’allungamento del programma fino al prossimo febbraio, il “Grande Fratello Vip”, ad eccezione di venerdì 25 dicembre, andrà in onda anche durante le feste natalizie. In particolare, Alfonso Signorini ha annunciato ai Vipponi che il 31 dicembre andrà in onda una puntata eccezionale che verrà trasmessa per attendere l’inizio del nuovo anno. Si tratta, quindi, di un vero e proprio veglione, durante il quale entreranno nella Casa degli ospiti che avranno il compito di rallegrare la serata.

Gli ospiti della puntata del 31 dicembre 2020

Ma quali sono gli ospiti in questione? Lo ha rivelato, in esclusiva, Gabriele Parpiglia, durante la trasmissione web “Casa Chi”. A varcare la famosa porta rossa, per allietare almeno per qualche ora gli inquilini del bunker di Cinecittà ed il pubblico collegato da casa, dovrebbe essere sicuramente Elettra Lamborghini. La regina italiana del twerk canterà alcuni dei suoi grandi successi. Insieme ad Elettra, dovrebbe entrare anche Iva Zanicchi che solo una settimana fa si è collegata con la Casa per fare una sorpresa a Cristiano Malgioglio. Sarebbe dovuta entrare in Casa anche Arisa. Ma la cantante, prossima partecipante del “Festival di Sanremo”, pare abbia preferito la concorrenza e sarà tra gli ospiti de “L’anno che verrà”, programma che, come ogni anno, andrà in onda su Raiuno con al timone Amadeus. Infine, il veglione del “Grande Fratello Vip” potrebbe vedere anche la presenza di Francesco Monte che potrebbe essere protagonista di un faccia a faccia con la ex fidanzata Giulia Salemi.

Maria Rita Gagliardi