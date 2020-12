Auto si schianta contro il retro di un camion dei rifiuti: veicolo distrutto, un uomo è morto

Il conducente di un’auto ha perso la vita in seguito al violento schianto del suo mezzo contro la parte posteriore di un camion della nettezza urbana. La tragedia in quartiere di Brooklyn

Ha perso la vita dopo essersi andato a schiantare contro il retro di un camion della spazzatura. Il terribile incidente è avvenuto a Brooklyn ma le immagini hanno varcato i confini cittadini proprio in virtù della tipologia di sinistro stradale. Secondo quanto rilevato dalla polizia la vittima sarebbe un 32enne, deceduto nella giornata di domenica dopo il violentissimo schianto del veicolo da lui condotto contro il mezzo per la raccolta dei rifiuti. Le immagini mostrano una Nissan Altima del 2002 completamente distrutta nella parte anteriore, in seguito all’incidente avvenuto a Canarsie, quartiere residenziale e commerciale nell’area sud-est di Brooklyn, intorno alle 4 del mattino.

Il 32enne è stato estratto dalle lamiere dell’auto

L’uomo, Kenneth Pamphile, è stato trovato privo di sensi tra le lamiere dei due mezzi, tra Flatlands Avenue e East 88th Street, ha confermato la Nypd in un comunicato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare pezzi interi di lamiera dell’auto per poterlo estrarre dal veicolo ma il 32enne è stato dichiarato morto all’arrivo al Brookdale University Hospital. Incolumi invece i due operatori ecologici che in quel momento si trovavano rispettivamente a bordo del camion fermo e in piedi nelle vicinanze del mezzo. Sull’incidente è stata avviata un’indagine per accertare eventuali responsabilità.