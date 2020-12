Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta non riceve gli auguri di Natale dalla fidanzata Natalia Paragoni

Al “Grande Fratello Vip”, Andrea Zelletta non riceve gli auguri di compleanno dalla fidanzata Natalia Paragoni. E’ crisi tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice?

Ieri sera, è andata in onda una puntata speciale del “Grande Fratello Vip”, interamente dedicata al Natale. Tra canti, balletti ed ospiti come Arisa ed Alberto Urso, i Vipponi hanno festeggiato il 25 dicembre che è ormai alle porte. Per far respirare a pieno la magia delle feste agli inquilini della Casa più spiata d’Italia, il “Grande Fratello” ha deciso di fare loro un dono davvero speciale: un videomessaggio di auguri da parte delle loro persone care.

Natalia Paragoni su Instagram: “Non ho più parole”

Tale messaggio, in queste ore, sta facendo molto discutere il Web per un’assenza che non è passata affatto inosservata. Natalia Paragoni, che era già stata nella Casa per fargli una sorpresa, non è comparsa nel video per augurare buon Natale al fidanzato Andrea Zelletta. Ma non è tutto, perchè l’ex corteggiatrice, su Instagram, ha scritto un messaggio piuttosto criptico che recita: “Non ho più parole”.

Andrea, dal canto suo, ha fatto recapitare a Natalia un regalo con un dolce messaggio, attraverso il quale le ha annunciato l’intenzione di avere al più presto dei figli da lei:

“Mai avrei pensato di trascorrere il Natale senza di te. In me è cresciuta la voglia di paternità: vorrei che tu fossi la madre dei miei figli”.

E’ crisi tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice? Per scoprirlo, dobbiamo attendere l’uscita di Andrea dal “GF”…

Maria Rita Gagliardi