Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet su Stefania Orlando: “La uccido”, il Web chiede la squalifica

Al “Grande Fratello Vip”, Samantha De Grenet e Stefania Orlando sono ancora ai ferri corti. A causa di una lite, la prima ha detto della seconda: “La uccido”. Il Web chiede la squalifica.

Tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando, al “Grande Fratello Vip”, è ancora guerra fredda. Le due conduttrici televisive, all’interno della Casa, stanno mostrando una certa insofferenza reciproca, sfociata in veri e propri scontri. Nella giornata di ieri, le due concorrenti hanno avuto un diverbio per futili motivi, durante il quale Stefania ha esortato la compagna di gioco a moderare modi e termini, avendo un figlio a casa che la guarda. Tale ammonimento è stato preso molto male da Samantha che, parlando con Sonia Lorenzini, ha dato a Stefania della “psicopatica”:

“Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica non mi sta bene”.

Stefania, venuta a sapere degli attacchi di Samantha, ha chiesto un confronto con lei, durante il quale le ha fatto nuovamente notare i toni e le parole utilizzate nei suoi confronti:

“Pensa che sei anche una madre, pensa a tuo figlio che ti sente darmi della psicopatica”.

Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet verso la squalifica?

Dopo l’ennesima discussione con la compagna, Samantha, in giardino con Sonia Lorenzini, ha pronunciato delle parole nei confronti di Stefania che stanno facendo molto discutere il Web che chiede la squalifica nei suoi confronti:

“Mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo che insegnamenti dai a tuo figlio, oh, ma io ti uccido. Oh cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega un ca**o, non me ne frega un ca**o, non me ne frega un ca**o. Le avrei messo le mani addosso, le sarei saltata al collo! Ci sono degli argomenti che non puoi toccare. Sono la persona più buona del mondo, ma divento la più cattiva se tocchi la mia famiglia”.

Cosa deciderà di fare il “Grande Fratello”? Verrà preso un provvedimento disciplinare nei confronti di Samantha? Lo sapremo durante la prossima puntata serale del “Grande Fratello Vip” che andrà in onda lunedì sera.

Maria Rita Gagliardi